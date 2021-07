Konkurentsiamet uuris Balticconnectori käiku andmise hilinemist

Balticconnectori projekt liigitub rahvusvaheliste ühishuviprojektide alla, mida reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, teatas konkurentsiamet. Projekti edendaja on süsteemihaldur Elering AS ning konkurentsiameti kohustuseks on jälgida ühishuviprojektide valmimist vastavalt määruses sätestatud korrale.

Ameti hinnangul on projekti läbi viidud määrusega kooskõlas ning selle hilinemine ei ole ületanud määruses sätestatud lubatud kahe aasta piiri. Projekti ehitus viiakse lepingupartneriga lõpuni 2021. aasta jooksul.

Lisaks projekti hilinemise põhjuste selgitamisele hinnati gaasiühenduse täiel määral turule jõudmise perspektiivi ning tõenäosust, kas ühishuviprojekti käiku andmine hilineb rohkem kui kaks aastat ning amet peab Euroopa Liidu liikmesriigi reguleeriva asutusena määrama kolmanda isiku projekti lõpuni ehitamiseks.

Konkurentsiamet tuvastas, et Balticconnectori kompressorjaamade puhul kasutatud niiöelda «võtmed kätte» hangete korral on äärmiselt oluline põhjalike hankedokumentide koostamine, et võimaldada nende pakkumiste mitte kvalifitseerimine, mis kätkevad endas liigseid riske projekti valmimisele või ei suuda tagada kvaliteeti ega tehnilisi nõudeid. Ameti hinnangul on pärast lepingu sõlmimist tellija võimalused projekti kulgu sekkuda küllaltki väikesed.

Samuti leidis amet, et suuremahuliste projektide korral on kriitiliselt oluline, et leppetrahvid on kujundatud nii, et töövõtja on motiveeritud mitte ainult lühiajaliselt viivitusi likvideerima, vaid projekti ka lõpuni viima. Igasugune võimaliku leppetrahvina saadav summa taoliste projektide puhul tuleb võrguettevõtjal arvestada gaasi võrgutariifi lisanduva tuluna.

Puiatu kompressorjaamaga saavutatav lisavõimsus on alates 29. aprillist antud turu käsutusse, Paldiski kompressorjaama lisavõimsus jõudis turule alates 19. juunist. Nii Puiatu kui Paldiski kompressorjaamad on läbinud vastuvõtmise hetkel kõik vastuvõtu katsed ning on käitatavad vastavalt projekteeritud võimekusele.

Puiatu ja Paldiski kompressorjaamad ning Eesti gaasi ülekandesüsteem ei ole konkurentsiameti teatel täna piiravateks elementideks Balticconnectori ülekandevõimsuse tehnilise suuruse määramisel.