Ettevõtete laenunõudlus tegi suure hüppe

«Ettevõtted laenuaktiivsus juunis suurenes ja maksepuhkusel olevate ettevõtete hulk kahanes. Ebakindlust on vähem ja ettevõtjad vaatavad julgemalt tulevikku,» selgitas Pangaliidu juhatuse esimees Allan Parik. «Ehkki endiselt on sektoreid, mis vajavad kriisist taastumisel nii riigi kui pankade tähelepanu ja erinevaid toetusmeetmeid, on Eesti majandus tervikuna kriisist tänaseks taastunud. Loodetavasti ei too sügis kaasa uusi sulgemisi majanduses ja ühiskonnas tervikuna. Peame koos pingutama, et jõuda Eestis võimalikult ruttu piisava vaktsineerituse tasemele, hoidmaks ära järgmist tõsist haigestumiste ja sulgemiste lainet.»