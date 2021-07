EAS avas uue rakendusuuringute programmi 10-miljonilise rahastusvooru

«Eesti ei ole odava tööjõu maa ja kui me tahame, et meie ettevõtted rahvusvahelises konkurentsis püsiksid, siis tuleb ka riigil soodustada teadmusmahukate toodete ja teenuste arendamist,» ütles Sutt pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et seda tuleb eelkõige teha selleks, et ettevõtted ise hakkaksid investeerima järjest enam uutesse arendusprojektidesse ja näeksid selle pikaajalist kasutegurit, toonitades, et just see on EAS-i rakendusuuringute programmi eesmärk.