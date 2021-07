Tallinki uue laeva MyStar ristiemaks saab president Kersti Kaljulaid

«Kahe aasta eest oma Antarktika 200 ekspeditsiooni alustanud laev Admiral Bellingshausen aitas meil rääkida mitut lugu – tutvustada Eestit kui mereriiki, Eestit kui uute tehnoloogiate riiki, aga juhtida tähelepanu ka üleilmsetele keskkonnaprobleemidele. MyStar ja Admiral Bellingshausen on küll esmapilgul väga erinevad, kuid lugu, mida need laevad räägivad, on sarnane. Eesti on mereriik ja igal aastal on üha rohkem aluseid, mille ahtris lehvib sinimustvalge. Seekordne täiendus sinimustvalgesse laevastikku on muidugi eriline – nii oma suuruse kui tehnoloogia poolest kui ka püüdluse poolest vähem saastada. Niisamuti on eriline Tallinki roll Eesti majanduses, nii tööandjana kui ka kümnetele tuhandetele inimestele tööl käimise võimaldajana,» ütles Eesti Vabariigi President ja MyStari ristiema Kersti Kaljulaid.