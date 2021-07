Apollo Groupist saab Läti restoraniketi Lido enamusosanik

Vendelin, kes on ka Apollo Groupi osanik, märkis, et tegemist on strateegilise ostuga ning on igati loogiline liita Lido tugeva kaubamärgina Apollo olemasolevate äridega. "17 restorani ja 15 kauplusega Lido ketti teab iga lätlane ja ka väga paljud eestlased ning selline tuntus on kõva valuuta," märkis Vendelin, lisades, et Lido buffet’ kontseptsiooni saab kindlasti teha veelgi paremaks ning see on Apollole väärt väljakutse.