Andres Sutt: ajakirjanduse kojukandeteenuse hind peab jääma mõistlikuks

Trükiajakirjanduse kojukandehind on aastaid olnud meediaväljaannete ja Eesti Posti vaheliseks tüliõunaks. Kirjade saatmise vähenedes ja trükiajakirjanduse tiraažide langedes on Eesti Posti poolt suurenenud surve kojukandeteenuse hinna tõstmiseks, sest ettevõtte jaoks on majanduslikult tegemist aina vähem olulise, kuid samas kulukama teenusega.