Vitsur: maikuu ekspordikasv ületas ka pandeemiaeelset aega

Majandusnõunik nentis, et eriti optimistlikke järeldusi sellest tõsiasjast teha siiski ei maksa. «Tegemist on mahtudega nominaalvääringus. Samas teame hästi, et mitmed kaubad ja toore on viimasel ajal oluliselt kallinenud. Nii näiteks kasvas suure, 14-protsendise suurusega mineraalsete toodete eksport 153 prosenti, aga suur see võrreldavates hindades oleks, me ei tea,» märkis Vitsur.