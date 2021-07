Suursaarte laevaliinidel purustati juunis rekordeid

«Suure tõenäosusega põhjustas juunis reisijate arvu kasvu pikk jaaninädal, päikselised ilmad ning vähenenud koroonaviiruse piirangud,» ütles Randveer. «Tänu Regula lisareisidele populaarsetel aegadel oleme suutnud pikemaid järjekordi Virtsu ja Kuivastu sadamates vältida, samuti on positiivne see, et üha rohkem inimesi broneerib reisid varakult kasutades e-piletit, mis aitab samuti ooteaegu vähendada. Meie igapäevaselt monitooritav reisijate rahulolu indeks püsis juunis kõrgel 76 protsendi tasemel kasvades eelmise aasta juuniga võrreldes kuus protsenti.»