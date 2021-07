Eesti Pank: kütuse hinnavahe Lätiga ei tulene ainult keskkonnanõuetest

Kütuse hindade rahvusvahelised võrdlused on mõeldud selleks, et tuua rohkem läbipaistvust kütuse hinnastamisse ja kaitsta sedasi tarbijat. Biolisandi ümber käinud arutelu illustreerib seda, et biolisandi kasutamine on vähendanud kütuse hindade läbipaistvust. Ühest küljest on kütusemüüjal õigus, et tema kulud on kasvanud. Teisest küljest on tarbijal väga keeruline aru saada, kas selline hinnatõus on põhjendatud või on tegemist lihtsalt ettekäändega.