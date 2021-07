Tubakatootja Philip Morris laieneb tervishoidu, ostes miljardi euro eest astmaravimite tootja

Philip Morris International, mis müüb Eestis Marlboro kaubamärgiga tooteid, teatas reedel, et Vectura saab nende inhaleeritavate ravimite ümber ehitatud uue äri selgrooks. Näiteks astmahaigete poolt kasutatavad inhalaatorid on väga levinud hingamisteede haiguste ravimiseks, ning on samas osutunud ka paljulubavaks mitmete muude ravimite manustamiseks.