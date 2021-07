PM Nädal ⟩ Uue põlvkonna ettevõtjad

Wise’i äriideest rääkis aastaid tagasi Hansapanga ja LHV asutaja Rain Lõhmus nii: «Kui ma esimestel kordadel nende äriideed kuulasin, siis nad rääkisid sellest umbes nii, et kui ühel on naelad ja ta tahab eurosid ning teisel on eurod ja ta tahab naelu, siis viime need inimesed omavahel kokku. Kuulasin seda ja mõtlesin, et no see on ju täielik jama, sest kõrge bid/ask'i marginaal (ostu- ja müügihinna vahe – toim) kohe kindlasti ei ole valuutaturul probleem.»