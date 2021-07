Kunda Nordic Tsement jäi mullu 6,5 miljoni euroga kahjumisse

KNT juhatus märkis majandusaasta tegevusaruandes, et tulenevalt COVID-19 pandeemiast vähenes Eestis ehitusmaht nende andmeil 10 protsenti ja ehitusmaterjalide müük veelgi rohkem. Sügisel võttis ehitussektor hoo uuesti üles, aga puudujääki juhatuse sõnul enam korvata ei jõutud.

Möödunud aasta märtsis otsustas KNT nõukogu sulgeda ka Kunda klinkritootmise, kuna süsinikdioksiidi kvootide hinnatõus muutis selle majanduslikult ebaotstarbekaks. Tsemendi tootmist jätkati importklinkrist. See otsus mõjutas kogu ettevõtte tegevust märkimisväärselt – vähendati põhivara, koondati töötajaid ja korrastati ehitisi turvalisemaks. Koos klinkri tootmisega lõpetati ka klinkri eksport.

COVID-19 mõju tootmisele jäi ettevõtte hinnangul majandusaastal aga väheoluliseks, sest Lääne-Viru maakonnas oli nakatumisi vähem kui mujal. Kuigi mõni töötaja haigestus ja oldi ka lähikontaktsetena karantiinis, siis tänu rakendatud ohutusabinõudele see juhatuse sõnul ettevõtte toimimist ei mõjutanud.

AS Kunda Nordic Tsement on 1992. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevuseks oli klinkri, tsemendi ja killustiku tootmine ja müük ning kuni 2019. aastani sadamateenuste osutamine. KNT omanikud on 75 protsendiga Rootsis registreeritud HeidelbergCement Grupp ja 25 protsendiga Hollandis registreeritud CRH Grupp.