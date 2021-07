Tallinnast väljuvad suvel kruiisid Visbysse, Kotkasse ja Ahvenamaale

Kruiisihuvilistel on õige pea võimalik sõita ka Rootsi saarele Ojamaale, Visby sadamasse. Viking Line võtab reisijad pardale 16. juulil ja 5. augustil. Tallink Grupp seilab Silja Euroopaga Visbysse sel suvel kolmel korral: 11. ja 25. juulil ning 8. augustil.

Juuli lõpus on võimalus seilata kruiisiga ka Tallinna sõpruslinna Kotkasse Viking Line'iga. Reis väljub Tallinnast 28. juulil.

Lisaks on võimalik sõita ka Tallinna–Helsingi liini nii-öelda eikuhugi kruiisil ehk ilma sihtkohas maaleminekuta merereisil. Pakkumisel on ühepäevased minikruiisid Helsingi ja Tallinna liinil Tallinki, Eckerö Line'i ja Viking Line'i laevadel.

Iga reisija peab enne broneeringu tegemist kontrollima, millised on praegu reisimise ja sihtriiki sisenemise tingimused, kui ei soovita just sihtkohas laevapardale jääda. Praegu kehtivate piirangute ja suvise reisiinfoga on võimalik tutvuda näiteks Tallinki kodulehel või sihtkohariikide vastavate ametkondade veebilehtedel.