Euroopa Keskpank seadis hinnatõusu eesmärgi 2 protsendile

Varasem euroala keskpankade tegevust raamistanud eesmärk oli hoida hinnatõusu «2% lähedal, aga alla selle», kirjutas Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller Eesti Panga blogis.

Selle hinnatõusuga peaksid arvestama nii inimesed ja pikemaajalisi plaane tegevad ettevõtted, aga kindlasti ka finantsturgudel otsuste tegijaid.

Euroopa Keskpanga uus strateegia lähtub tõdemusest, et hinnatõusu kas kiirendamiseks või aeglustamiseks ei piisa enam alati tavapärastest keskpankade otsustest muuta intressimäärasid. Viimasel kümnekonnal aastal on keskpankade jaoks intressimäärade muutmise kõrval muutunud uuteks rahapoliitikahoobadeks võlakirjaostud, pikaajalised laenud kommertspankadele ja finantsturgudel ootuste juhtimine selgema kommunikatsiooni abil.

«Ootuste juhtimine tähendab sisuliselt seda, et keskpank kirjeldab võimalikult selgelt tingimusi, millal näiteks intressimäärade tõstmist oodata võiks,» kirjeldas Müller. «Ootuste juhtimine tähendab, et majandusotsuseid tegevad inimesed, ettevõtted ja finantsturud arvestavad oma plaanides rohkem sellega, et hinnatõus järgmistel aastatel on umbes 2%. See omakorda aitabki keskpangal paremini soovitud hinnatõusu eesmärki saavutada.»

Lühiajalistele muutustele ei reageerita

2% hinnatõusueesmärk on sümmeetriline. See tähendab, et keskpank reageerib ühtmoodi jõuliselt mistahes hinnatõusu eesmärgist kõrvalekaldumisele, olgu see siis inflatsioon üle või alla 2% piiri.

«Siinkohal on oluline tähele panna, et keskpankade eesmärk pole see, et hinnatõus oleks igal kuul täpselt 2%. Me sihime 2% suurust hinnatõusu keskpikas ajahorisondis, mistõttu ajutiselt võib tegelik inflatsioon kõikuda 2%st nii madalamale kui ka kõrgemale. Küll aga pole Euroopa Keskpanga eesmärk n-ö kompenseerida pärast pikemat aega toimunud väga väikest hinnatõusu 2%st kiirema püsiva inflatsiooniga järgmistel perioodidel,» kirjutas Müller.

Kui investorid, ettevõtjad ja ka paljud teised inimesed teavad, mida keskpangalt oodata, koonduvad ka eeldatavasti kõigi nende ootused pikaajalise hinnatõusu suhtes lähemale sellele optimaalseks hinnatud 2% tasemele. Ootused mõjutavad aga majanduses meie käitumist ja see väljendub lõpuks ka tegelikes majandusnäitajates. Seega teeb selge ja usutav strateegia ka keskpangale oma eesmärkide saavutamise lihtsamaks ja nõuab loodetavasti tulevikus sellevõrra vähem jõulist turgude tegevusse sekkumist, näiteks mahukate võlakirjaostude kaudu.

Odav laenuraha kasvatab võlakoormat

Mülleri jaoks on tähtis, et sõnastati selge põhimõte, et erinevaid poliitikaotsuseid langetades hinnatakse alati nende sammude proportsionaalsust ja võimalikke negatiivseid kõrvalmõjusid.

«Me teame, et madalad intressimäärad ja keskpanga võlakirjaostud (loe: väga odav laenuraha) on euroala, sh Eesti majandust elavdanud, aidanud luua uusi töökohti ning vältida finantskriisi koroonaepideemia ajal. Kaalukausi teisel poolel on aga keskpangal vaja hoida oma otsuste hinda, mis kaasneb majandusele väga odava laenuraha pakkumisega. Selleks hinnaks on ohud, et finantsturgudel tekivad n-ö hinnamullid ehk finantsvarade hinnad paisuvad ebaloomulikult kõrgele. Samuti kaasneb väga odava laenurahaga risk, et tekib soodne pinnas ohtlikuks võlakoormuse kasvuks, eriti just valitsuste osas,» kirjeldas Müller.

Lähiaastatel hakatakse inflatsiooni mõõtmisel arvestama ka eluasemekulusid.