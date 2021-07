Palm: teenuste sektori elavnemine lubab oodata majanduskasvu

«Kaubaekspordi puhul on tegemist kolmanda suurima kuise käibenumbriga. Aprillis kasvas eksport aastatagusega võrreldes 54 ja mais 47 protsenti. Maailmaturul valitsevad kõrged toornafta ja toorainehinnad, mis toetavad omakorda eksporditulu,» ütles Palm BNS-ile.

Ökonomist tõi välja, et mineraalsete toodete grupis on kahe kuu keskmisena küündinud kasv rekordilise 191 protsendipunktini aastatagusega võrreldes ning toornafta hinnad on pea 50 protsenti kõrgemad kui aasta tagasi.