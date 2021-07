Swedbank tõstis Tallinna Sadama hinnasihi 2 euroni

Ta tõi välja, et reisiparvlaevade segmendi tulud kahanesid aastaga 3 protsenti ja jäid 300 000 euroga Swedbanki ootustele alla. «Kuna segmendi tulud on indekseeritud inflatsiooni- ja naftahinnaindeksitega, mis esimeses kvartalis langesid, siis vähenesid ka tulud. Muude segmentide tulud vastasid meie ootustele,» lisas Randma.

«Seetõttu langetasime 2021. aasta oodatava reisijate mahu 4,1 miljonile eurole, kuid tõstsime 2022. aasta ootuse 7,5 miljoni reisijani, mis on siiski ligi 3 miljoni võrra vähem kui aastatel 2017–2019. Kuigi kaubamaht esimeses kvartalis kasvas 10 protsendi võrra, siis jätsime 2021. aasta kaubamahu ootuse 21 miljonile tonnile, kuna me ootame vedellasti mahu vähenemist järgmistes kvartalites,» märkis aktsiaanalüüsi juht.

Swedbank korrigeeris Tallinna Sadama 2021. aasta käibeootuse 110 miljonilt eurolt 108 miljonile eurole, kuid ootab endiselt, et 2022. aastal saavutatakse käibeks 120 miljonit eurot ning 2023. aastal 130 miljonit eurot, mis on juba võrreldav pandeemia-eelse 131 miljoni euroga 2019. aastal. «Kuna turgude kindlustunne on taastunud, siis langetasime ka oodatava omakapitali ja kogukapitalihinna kriisieelsele tasemele,» lisas Randma.