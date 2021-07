Leedu emiteerib kolmveerand miljardi väärtuses võlakirju

Leedu rahandusministeeriumi teatel on emissiooni intressiks 0,75 protsenti aastas.

Emissioonist saadud raha kasutatakse rahuldamaks tänavusi laenamisvajadusi, mis on valdavalt seotud pandeemiavastaste meetmetega.

Aserahandusminister Gediminas Norkūnas märkis, et see on juba neljas 30-aastaste eurovõlakirjade emissioon, mis fikseeritakse pikaks ajaks madala intressiga.