Prantsusmaa jaoks on globaalne 15% tulumaks liiga väike

G20 kohtumisel Veneetsias osalejad on valmis toetama 131 riigi allkirjastatud lepingut ettevõttete tulu minimaalse vähemalt 15% maksustamise kohta ja uusi reegleid maksutulude jagamiseks maailma suurimatelt ettevõtetelt - eriti mõeldakse selle all USA tehnikahiiglaseid, kirjutab Bloomberg.

Käputäis riike, kes ei kuulu G20 koosseisu, on keeldunud kokkulepet toetamast, sealhulgas Iirimaa, kes on mures selle pärast, kuidas uued mehhanismid takistaksid madalama maksumääraga investeeringute meelitamist. Euroopa Liidus olid leppe vastu Eesti ja Ungari. Läbirääkimised jätkuvad suvel, eesmärgiga saada oktoobris konkreetne kokkulepe.

«Olen väga kindel ja arvan, et meil on võimalik saavutada rahvusvahelise maksustamise murranguline kokkulepe,» ütles Le Maire Bloomberg TV-le. «Prantsusmaa jaoks on eesmärk, et minimaalsed maksud oleks üle 15%.»

G20 rahandusministrite kohtumise keskne teema on globaalne maksureform, millega tahetakse tagada hargmaiste firmade õiglane maksustamine. Reformi üks osa näeb ette, et hargmaised firmad maksaks tulumaksu riigis, kus kasum on teenitud, mitte seal, kus asub peakorter. Eriti puudutab see tehnoloogiahiide Google, Amazon, Facebook ja Apple, kelle maksukoormus on kasumiga võrreldes ülimadal.