Läänemets: valitsus kärbib inimeste turvatunde arvelt

Sama valiku ees seisab politsei- ja piirivalveamet, et kärpida eelarvet valitsuse etteantud mahus, tuleb selleks kaotada politseinike lisatasud. Nii politseis kui ka päästeametis on puudu juba täna sadu inimesi, kärpeplaani teostamiseks valmistatakse ette näiteks piirkonna politseinike vähendamist.

Siseministri seisukoht, et päästjad peavad ootama palga tõusuks majanduse olukorra paranemist on küüniline. Eesti Panga andmed näitavad, et majandus on kriisist hästi taastunud ja majandusolukord paraneb kiiresti. Riigil on võimalusi päästjate palkasid tõsta juba praegu ja tagada sellega inimeste turvatunne. Selle asemel eelistab aga valitsus jätkata inimeste eluga riskeerimist.