Rahvusvaheline uuring kritiseerib Eesti pelletitootmist

Holland tarvitab energia tootmiseks suurtes kogustes Eesti metsadest pärit puidust tehtud pelleteid. SOMO värske uuring «Wood pellet damage» toob aga välja, et Hollandis põletatakse riigi toel massiliselt puitu, mis ei ole säästlikest allikatest pärit. Näiteks on puit pärit Eesti vääriselupaikadest, ristimetsadest, Natura 2000 metsaelupaikadest, ohustatud lindude elupaikadest ja turvasmuldadelt või on varutud veekogusid kahjustavalt. Uuring keskendus eelkõige Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ning Graanul Investi raietegevuse mõjudele. Uuringu tellis Greenpeace Holland.

Pelletiööstuse mõju metsadele ja puidust biomassi käsitlemine taastuvenergiana on aktuaalne teema kogu Euroopa Liidus. Euroopa Komisjon peaks seda valdkonda käsitleva taastuvenergeetika direktiivi täiendatud versiooni avaldama 14. juulil. Ootused on, et puidu masspõletamist ei käsitletaks enam taastuvenergiana ega makstaks sellele peale, ent seni on kuulda olnud vaid direktiivi kosmeetilistest täiendustest, mis soovitud muutust ei too.