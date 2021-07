Riik suurendab KredExi eksporditagatiste mahtu 400 miljoni euroni

«Eesti eksport liigub tõusvas joones ja seega on vaja suurendada kehtivat tagatise mahupiirangut, et Eesti ettevõtted saaksid kindluse välisturgudel,» ütles Sutt pressiteates, lisades, et kui seni sai KredEx kasutada tagatisteks kuni 192 miljonit eurot, siis uus mahupiirang on 400 miljonit.