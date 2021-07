Soome firma sai rahastust ninaspreina töötava koroonavaktsiini välja töötamiseks

Rokote esindaja Pasi Kemppainen sõnas pressiteates, et tänu saadud investeeringule saavad nad alustada FINCoVac vaktsiini tootmisega ja kliinilise testimise esimese ja teise faasi lõpetada.

Ninaspreivaktsiin põhineb Helsingi ülikoolis ja Ida-Soome ülikoolis läbi viidud uuringutel, täpsemalt viroloogiaprofessori Kalle Saksela, akadeemik Kari Alitalo ja akadeemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala laborites. Projekti on toetanud Soome akadeemia, Wihuri uurimisinstituut ja Sakari Alhopuro fond ning mõlemad ülikoolid on ka ettevõtte aktsionärid, seisis pressiteates.

Vaktsiin kasutab Ylä-Herttuala uurimisrühma välja töötatud geeniülekande tehnoloogiat, mida on testitud mitmetes kliinilistes uuringutes, kasutades geeniteraapiat kardiovaskulaarsete haiguste ja vähi raviks.

«Tulevikus võib vaktsiin olla hõlpsasti manustatava tugevdajana neile, kes on juba saanud traditsioonilise vaktsiini,» ütles Saksela.

Projekti tulevik oli mais ebakindel olnud, kui uurimisrühm ütles, et erainvestoreid ähvardab ettevõtmisest taganeda pärast seda, kui Business Finland algselt ütles, et see ei kata kliinilise uuringu kõiki kulusid.