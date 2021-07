Tõrge Luminori pangas: pankadevahelised maksed pole liikunud rohkem kui ööpäev

Luminori kontor. Foto on illustreeriv. FOTO: Marko Saarm/Sakala

Postimehe poole on pöördunud mitmed nördinud Luminori kliendid, kes on kurtnud, et pankadevahelised maksed pole eilsest saadik liikunud. Luminori sõnul jõuavad maksed kohale homme.