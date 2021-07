Tõrge Luminori pangas: pankadevahelised maksed ei liigu juba üle ööpäeva

Neljapäeva pärastlõunal kurtis lugeja, et juba alates eile kella 16 pole liikunud pankadevahelised maksed.

«Luminoris ei kantud täna üle ühtki teisest pangast tulnud makset - panga kodulehel on pisikeses kirjas, et maksed jõuavad kohale 09.07.2021. Pange tähele: 08.07.2021 on peretoetuste laekumise kuupäev. Kui mitu ema arvestas rahaga, mida ta ei saa?» küsis teine nördinud klient.