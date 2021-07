Euroopa Kohus: Gaseeritud joogi avamise heli ei saa kaubamärgistada

Kohus tegi järgmise otsuse: Selleks, et heli saaks registreerida patenditud tähisena, peab sellel, nagu igal muul registreeritud tähisel, olema midagi eristusvõimelist, mis eristab seda kõigist teistest. See ei ole eristusvõimeline, kui püütakse registreerida sõna «karastusjoogi purk», nagu ei ole ka «muusika, milles kasutatakse noote 12-astmelisel helireal» autoriõigusega kaitstav.

Antud helifaili puhul ei eksisteeri mingeid kombeid ja tavasid ning kihiseva karastusjoogi heli on niivõrd üldine, et ei saa öelda, et see oleks samastatav ühe konkreetse kaubamärgiga.