Stellantis investeerib elektriautodesse 30 miljardit eurot

Stellantis ütles oma «EV Day 2021» üritusel, et nad seavad eesmärgiks, et nende müügist moodustaks vähese emissiooniga sõidukid - kas aku- või hübriidelektrisõidukid - 2030. aastaks Euroopas üle 70% ja Ameerika Ühendriikides üle 40%. Ettevõtte eesmärgiks on ka, et 2026. aastaks oleks elektriauto omamise kogukulu võrdne bensiinimootoriga mudeliga.