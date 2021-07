EL määras Volkswagenile ja BMW-le 875 miljoni euro suuruse kartellitrahvi

Euroopa Komisjon määras neljapäeval Saksamaa autotootjatele Volkswagen ja BMW kokku 875 miljoni euro suuruse trahvi, kuna nad olid omavahel kokku leppinud, et piirata nende poolt väljatöötatud heitgaaside puhastustehnoloogia kasutamist, vahendab Reuters.

«See on esmakordne,» ütles Euroopa Liidu konkurentsipoliitika juht Margrethe Vestager Brüsselis toimunud pressikonverentsil. «Me ei ole kunagi varem tegelenud kartelliga, mille eesmärgiks oli piirata uudse tehnoloogia kasutamist.»

Vestager lisas, et Saksa autotootjad, kelle hulka kuulusid ka VW üksused Audi ja Porsche, omasid tehnoloogiat, mis võimaldas vähendada kahjulikke heitkoguseid rohkem, kui ELi õigusaktidega nõuti, kuid vältisid selle nimel konkureerimist.

«Seega on tänane otsus seotud sellega, kuidas seaduslik tehniline koostöö läks viltu. Ja me ei salli seda, kui ettevõtted teevad kokkumängu,» ütles Vestager. Ta lisas, kõik osapooled on nõustunud juhtumit lahendama ja «on tunnistanud oma rolli selles kartellis».