Miljardär Elon Musk rendib kuulduste kohaselt vaid 35-ruutmeetrilist elamispinda

Hiljuti kirjutas ettevõtja Twitteris, et elab kõigest 50 000-dollarilises (42 000 eurot - toim) majas, mida rendib Texases oma ettevõttelt SpaceX.

Juttude kohaselt on tema eluase idufirma Boxabl konteinermaja, mille suurus on umbes 35 ruutmeetrit. Seda arvatakse ettevõtte Youtube video tõttu, kus viidatakse ülimalt salajasele kliendile, kelle konteiner Texasesse paigaldati. Musk või Boxabl ise pole jutte kinnitanud.

Elon Musk on jõudsalt oma kinnisvaraportfelli kitsendanud, pannes oma viimase maja müüki juuli alguses. Ettevõtja eesmärk on tema sõnul maisest varast loobuda, et keskenduda Marsi-missioonile.