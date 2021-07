Markus Haiba rääkis, et kinnisvarainvestoriks saamise teekonna algus oli küllaltki juhuslik. Pärast keskkooli 1990ndate lõpus läks ta ülikooli majandust õppima, kuid kuna seal oli vaja paljud asjad ära teha inglise keeles, aga koolis oli ta õppinud saksa keelt, sai ta aru, et niimoodi ülikoolist läbi ei purjeta. «Võtsin sõbra kaasa, läksime aastaks Ameerikasse. Saime keele selgeks ja tegime tööd,» meenutas Haiba. Kogutud raha eest ostis noormees oma elu esimese korteri Liivalaia tänavale. «See on mul siiamaani alles.» Haiba sai üürniku sisse ja tänu sellele võis ülikooli kõrvalt elu lihtsamalt võtta.