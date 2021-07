Saja miljardi klubi sai uue liikme

Endise Microsofti tippjuhi netoväärtus kerkis eile üle 100 miljardi dollari. See teeb temast jõukuselt maailma üheksanda inimese ja edetabelis viimase, kes selle kõrge lati ületab. Rikaste edetabelis 10. kohal paiknev Oracle'i asutaja Larry Ellison jäi napilt välja: tema varade väärtus oli kolmapäevase seisuga 98,6 miljardi dollarit, selgub Bloombergi miljardäride indeksist.

2014. aastal Microsofti tegevjuhi kohalt tagasi astunud 65-aastase Ballmeri rikkus on tänavu kasvanud 20,1 miljardi dollari võrra. Huvitavamatest investeeringutest kuulub talle näiteks NBA korvpalliliigas mängiv Los Angeles Clippers.

Rikkad muutuvad üha rikkamaks

Ballmeri jõudmine 100 miljardi klubisse on järjekordne näide tehnoloogiaaktsiate hinnatõusuga kaasnevast jõukuse kasvust - seitsmest 100 miljardi dollari piiri ületanust on oma varandusele aluse pannud just tehnoloogiaettevõtetega. Amazoni asutaja ning maailma rikkaim inimene Jeff Bezos on olnud selle trendi üks suuremaid kasusaajaid: tema netoväärtus on rekordilised 212,1 miljardit dollarit.

Maailma rikaste esikümne varade väärtus on aasta algusest kerkinud umbes 245 miljardi dollari võrra, küündides kogusummana 1,36 triljoni dollarini.

Lisaks sellele, et 100 miljardi klubi on lähedalt seotud tehnoloogiaettevõtjatega, on see ka grupp, mis kuulub suuresti ameeriklastele. Erandiks on ainult Prantsuse luksuskaupade mogul Bernard Arnault.

Ehkki aktsiaralli on suurendanud maailma rikkaimate varandust, on see tõstatanud debati ebavõrdsuse ja maksude tasumise kohta. Lekkinud konfidentsiaalsetele maksudeklaratsiooni andmetele tuginedes teatas uudisteagentuur ProPublica eelmisel kuul, et rikaste esikümnesse kuuluvad Bezos, Elon Musk ja teised miljardärid on mõne aasta jooksul maksnud tulumaksu vähe või üldse mitte.