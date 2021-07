Keskmine eestlane sööb aastas 100 pulgajäätist

Kui kümme aastat tagasi sõi eestlane 8 liitrit jäätist, siis nüüdseks on see number tõusnud 10 liitri peale. Enim müügirekordeid püstitakse suvekuudel, eriti välja paistev on juuni, kus aastast aastasse enim jäätist müüakse.

TNS Emori andmetel pole aga suurimad jäätisetarbijad mitte lapsed vaid hoopis kolmekümnesed ja 60-74 aastased täiskasvanud. «Tuli välja, et suuremal osal tarbijatest, kes väidavad, et söövad jäätist, pole endal lapsigi,» rääkis Toiduliidu juht Sirje Potisepp Eesti suurimatest jäätisesõpradest.

Eestlaste maitse eelistused on klassikalised: «Enim armastatakse ikkagi vanilli-, šokolaadi- ja karamellijäätist. Viimastel aastatel on lemmikute hulka lisandunud ka pähklitega jäätised ning erinevad puuvilja- ja marjamaitsed,» sõnab Premia turundusjuht Triin Lõoke. Balbiino turundusdirektori Heikki Põhja sõnul on eeslased tulihingelised koorejäätise sõbrad, kuid nooremad tarbijad peavad maitsvamaks mahlajäätiseid.