Hiina lapsed ei saa öösiti enam «Fortnite'i» mängida

2019. aastal tuli Hiina välja regulatsiooniga, mis takistas alaealistel liigselt palju videomänge mängimast. Seadustes sisaldus näiteks, et keelatud on mängimine kella kümnest õhtul kaheksani hommikul. Samuti sisaldas regulatsioon mänguaja piiramist 90-le minutile ja äpisisestele ostudele hinnalae seadmist. Varem nõudsid Tencenti Hiina turule suunatud rakendused kasutaja vanuse kontrollimiseks pilte dokumentidest, kuid probleem tekkis vanemate dokumente kasutanud lastega.

Nüüd nõuab mängutootja vanuse tõestamiseks näo skaneerimist. Tencent kutsub uut süsteemi «kesköö patrulliks». Mängijate nägu võrreldakse andmebaasiga nimedest ja fotodest. Kasutajad, kes osutuvad alaealiseks visatakse mängust välja. Täiskasvanute jaoks on võimalus end korduvalt tuvastada, kui süsteem neid ekslikult alaealiseks peab.

Tencent on Hiina suur tehnoloogiafirma. Ettevõtte poole nii tuntud läänepool, kuid omab suurt osalust (40%) näiteks Epic Gamesis, mille kuulsaim mäng on Fortnite. Samuti on Tencent ühe maailma suurima mängutootja Riot Gamesi ainuomanik.