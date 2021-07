Edetabel ⟩ Vaata, mis nutitelefonid on eestlaste seas kõige populaarsemad

Elisa telekomiteenuste valdkonna juhi Mailiis Ploomanni sõnul on nutitelefonide keskmine hind jõudnud 415 euroni. «Aina rohkem tehakse kaugtööd ning ka meelelahutus ja sõpradega suhtlus kolis esimesel poolaastal peamiselt digikanalitesse, mistõttu on vajadus võimekate nutiseadmete vastu oluliselt kasvanud. See kajastub ka keskmises hinnas.»