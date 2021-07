E-kaubandus langes kaubanduskeskuste sulgemise eelsele tasemele

Peale kaubanduskeskuste avamist mai keskpaigas on internetist viimase kuu jooksul kaupu ostnud 56 protsenti Eesti elanikest. Võrreldes e-kaubanduse tippaja ehk märtsi-aprilliga – uuring toimus aprillis – on e-ostjaskond kahanenud 9 protsendi võrra.

«Võrreldes märtsi-aprilliga on enim langenud spordikaupade ja riiete ostmine veebipoest, mis ei moodusta täna enam pooltki tipptasemest,» ütles Kantar Emori ostukäitumise uuringuekspert Kertsen Jõgi pressiteate vahendusel.

Praeguseks on spordikaupade e-ostjate osakaal langenud 68 protsendilt 29 protsendile ning riiete puhul 77 protsendilt 35 protsendile. «Vähemalt 80 protsenti tipptasemest on suutnud säilitada toidukaubad, ravimid ja kosmeetikatooted,» lisas Jõgi.

Kantari Emori sõnul on üldiselt e-ostjate osakaal langenud kõigi kaubagruppide puhul. Kui veel maikuu uuringulaines ületas e-ostjate osakaal 50 protsendi piiri kuues kategoorias 13 vaadeldud kaubagrupist ning tippajal isegi üheksas kategoorias, siis praeguseks on selliseid kaubagruppe järele jäänud vaid kaks – raamatud ja elektroonika. Need kaks kaubagruppi olid ainsad, mis ka möödunud suvel suutsid ületada 50 protsendi piiri.