RKIK ostab Soomest mereväele märkimisväärse koguse meremiine

«Võime öelda, et plaanis on hankida märkimisväärne kogus meremiine. Tegemist on kaasaegsete miinidega, mis on loodud kestma aastakümneid,» ütles mereväe ülem Jüri Saska pressiteates. Täpne hangitavate miinide täpne kogus ei ole avalik info.

Saska sõnul astutakse meremiinide soetamisega Eesti meresõjapidamise arendamises oluline sammu edasi. «Eesti Mereväe jaoks on tegemist uue võimearendusega, millel on oluline strateegiline mõju. Kui seni on merevägi keskendunud pigem lõhkekehade avastamisele ja kahjutuks tegemisele ehk miinitõrjele, siis nüüd panevad hangitavad miinid aluse miinide veeskamise võimele,» märkis ta.

RKIK-i direktor Magnus-Valdemar Saar tõi välja, et mida rohkem suudab Eesti panustada esmase iseseisva kaitse võimelünkade täitmisesse, seda enam on liitlased valmis meid toetama. Meremiinide soetamine on suur samm edasise iseseisva kaitsevõime tõstmisel.

«Kaitseministeeriumi arengukava aastateks 2022–2025 näeb ette võtta kasutusele uued meremiinid ja rannikukaitsesüsteemid. Tegemist on 2020. aasta lõpus valitsuse poolt eraldatud lisarahastuse eest riigi kaitseinvesteeringute programmile täiendavalt eraldatud vahendite realiseerimisega,» ütles RKIK-i õhu- ja mereväe kategooriajuht Asko Kivinuk.

Meremiin on strateegilise mõjuga relvasüsteem, mis on osa üldisest kaitseväe sõjapidamisest eesmärgiga tagada enda ja liitlasvägede liikumisvabadus Läänemerel ning takistada merelt rünnakute ja seeläbi täiendavate rinnete loomist maal.