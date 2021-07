Vitsur: Eesti mõnevõrra kõrgem inflatsioon on loomulik

«Esimesel pilgul tundub, et aastane 3,8 protsendi suurune tarbijahinna kallinemine juunis peaks panema meid muretsema. Seda enam, hinnad kallinesid meil võrdluses muu eurotsooni keskmisega juunis kaks korda enam ning et ka võrdluses maiga oli meie hindade kallinemine eurotsooni kiireimate hulgas,» ütles Vitsur BNS-ile.

Ta tõi välja, et nii meil kui ka ülejäänud eurotsoonis oli THI tõusu ülekaalukalt tähtsamaks põhjustajaks energia kallinemine.

«Kuid siiski jääb mulje, et energiahindade kõikumisel on meie hinnatasemele suurem mõju kui eurotsoonis keskmiselt ja ilmselt oleks mõistlik sellele natuke mõelda. Siinjuures tasub meelde tuletada, et möödunud aastal olid hinnaindeks energiahinnast kõige olulisemalt sõltuvates sektorites – transport ja eluase – mitme protsendi jagu miinusmärgiga,» toonitas Vitsur.