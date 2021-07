Eesti iduettevõte hakkab loodusväärtustega kauplema

2019. aastal loodud Eesti iduettevõte Single.Earth kaasas 7,9 miljonit dollarit, et avada finantsplatvorm looduse ökoloogilise väärtusega kauplemiseks. Tegemist on Eesti iduettevõtluse ajaloo ühe suurima varajase faasi investeeringuga. Ettevõte alustab mahuka värbamisega, kokku plaanitakse tööle võtta vähemalt 60 spetsialisti.

Single.Earthi tegevjuhi ja kaasasutaja Merit Valdsalu sõnul on ettevõte oma arengus jõudnud murdepunkti, sest said tänu Rootsi EQT Ventursi investeeringule rahalise võimaluse luua reaalne finantsinstrument, muutmaks loodushoiu ka majanduslikult kasulikuks.

«Toome looduskaitse eesmärgil kokku maaomanikud, kogukonnad, era- ja avaliku sektori. Oluline mõttemustri muutus seisneb selles, et maaomanikud saavad teenida metsa kasvult, mitte ainult selle raiumiselt,» selgitas Valdsalu.

Investeeringu abil luuakse loodusega tagatud MERIT-tokenide kauplemisturg. Tegemist on digitaalse kaubaühikuga, mis emiteeritakse, kui 100 kg CO2 on seotud liigirikkasse loodusesse. MERIT-tokenit saab kasutada oma ökoloogilise jalajälje hüvitamiseks ja kliimaeesmärkidesse panustamiseks – või investeerimisintrumendina, ostes tokeneid ja müües need hiljem edasi järgmistele investoritele või lõppkasutajatele. Loodav finantssüsteem ühendab süsiniku- ja krüptoturud.

«Plokiahel, tokeniseerimine, AI, satelliidiandmed ja teised maailma kõige arenenumad tehnoloogilised võimalused on juba mõnda aega oodanud tõeliselt mõjusat kasutust,» ütles Single.Earthi kaasasutaja Andrus Aaslaid. «2021. aastal rekordilise kahe triljoni dollari turumahu ületanud krüptoturgude pärituules on meil hea meel näidata selle uue lähenemisega Eestist teed tervele maailmale!»

SingInvesteerimisringi juhtis Euroopa suurimate riskiinvestorite hulka kuuluv EQT Ventures ja selles osalesid ka ettevõtte senised investorid Icebreaker.vc ning Pipedrive’i asutajad Ragnar Sass ja Martin Hele. Süsinikuturu väärtuseks hinnatakse 2030. aastaks 50 miljardit dollarit ning krüptoturgude maht ületas 2021. aastal rekordilise 2 triljonit dollarit.

EQT Ventures Investeeringute juht Sandra Malmberg selgitas, miks nad Single.Earthi investeerivad.

«Õli oli uus kuld, andmed uus õli, nüüd on loodus kõigist kõige väärtuslikum ja hinnatum ressurss. Näeme suurt perspektiivi firmas, kes mõõdab oma edu ära päästetud metsa hektarite arvuga. Majanduse ja finantsturgude raputamine uue kaubeldava ja likviidse varaklassiga, millel on positiivne mõju meie keskkonnale, on meie jaoks vastupandamatu investeerimisvõimalus,» märkis Malmberg.