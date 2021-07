Teisest pensionisambast lahkujad on jääjatest umbusklikumad ja riskialtimad

Konkreetseid sotsiaalmajanduslikke tunnuseid, millega ühe või teise otsuse teinud inimesi iseloomustada, on pigem vähe. Mõnevõrra tõusevad lahkujate seas siiski esile keskealised madalama sissetuleku ja haridustasemega inimesed, kes on kogunud piisavalt kaua, mille tulemusena on neil II sambas keskmisest veidi enam raha.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja sõnul on keskiga just see aeg, kus inimesed peaksid sissetuleku dünaamikat arvestades võrreldes varasemaga rohkem pensionieaks kogumisele panustama.

«Inimesed on loomult kärsitud ja seetõttu ei ole pikaajaliselt kasulikud otsused alati lühiajaliselt eelistatud,» sõnas Oja. «Teame ju küll, et mõistlik on tulevikuks raha koguda, vähem rasvast toitu süüa või rohkem trenni teha, aga täna tahaks ikka teha seda, mis kohe rohkem kasu kaasa toob. Just sellepärast on vaja kohustuslikke kogumissüsteeme, mis inimeste tänast heaolu tegelikult vähe mõjutavad.»

Jätkajad usaldavad süsteemi

Selgemini eristuvad lahkujad ja jääjad hoiakute osas. «Kogumist jätkata otsustanud inimesed usaldavad reeglina enam kõiki süsteemi osalisi ning ka erinevaid asjatundjaid, kes on pikaajalist kogumist meedias analüüsinud ning oma soovitusi andnud. Lahkuda otsustanuid seob keskmisest madalam usalduse tase. Ainus aspekt, kus lahkujate usalduse tase on jääjate omast kõrgem, on usaldus iseenda finantsteadmiste suhtes,» kommenteeris uuringu läbiviija, Kantar Emori käitumisteaduste juhtekspert Heidi Reinson. «Paljude jaoks ei ole II sambast lahkumine seotud tulevase sissetuleku või tänaste maksudega. Pigem on osa inimeste jaoks tegu protestiotsusega, kui vaadata kõrget usaldamatust riigi suhtes.»

Teiseks esile kerkivaks tunnuseks on riskivalmidus ja sellega seonduvalt ootus investeeringute tootlusele üldisemalt. Kui sambasse jääjad aktsepteerivad pigem väiksemat riski ja tagasihoidlikumat tootlust, siis lahkumisotsuse teinute seas on enam inimesi, kes suhtuvad II samba tootlusse kriitiliselt ja ootavad oma investeeritud rahalt ka üldisemalt kõrgemat tootlust. Samas on nad enda hinnangul valmis ka suuremateks kaotusteks.

Kui osad lahkuda otsustanutest vajavad II sambasse kogutud raha mingil kindlal põhjusel, on siiski arvestatav hulk inimesi, kes võtavad raha välja, ehkki selleks ei ole otsest vajadust ja rahal ei ole hetkel mingit kindlat otstarvet. Näiteks umbes viiendik lahkujatest plaanib II samba raha hoiustada n-ö meelerahufondis.

Lahkujad ei adu kaotuse suurust

«Need põhjendused tekitavad küsimuse, kuivõrd inimesed aru saavad, millised on raha II sambast välja võtmisega kaasnevad kulud ja kogu rahaline kaotus tervikuna. Lisaks tulumaksule kaotab inimene ju tulevaste aastate sotsiaalmaksust juurde kogunenud summa, edasise tulumaksusoodustuse, tootluse, liitintressi ja sellest tuleneva täiendava tootluse,» loetles Reinson.