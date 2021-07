FOTOD ⟩ HHLA TK Estonia konteinerikraanad jõudsid kolmapäeval Muugale

Riia Sillave sõnul on teave Muuga terminalis lisanduvast võimekusest teenindada suurimaid Taani väinadest läbi mahtuvaid laevu juba jõudnud globaalsete laevafirmade teadvusesse. «Globaalses logistikaäris on selgelt tunda laevafirmade poolset nõudlust terminalide käitlusvõimekuse kasvatamise järele ning juba täna on reederid tunnustanud meid tulevikkuvaatava investeeringu eest.»