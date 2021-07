G20 ministrid arutavad globaalset maksureformi

Globaalses maksureformis leppisid 1. juulil kokku Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmed koos India ja Hiinaga. G20, mis hõlmab 19 suurmajandust ja Euroopa Liitu, on plaanile juba poolehoidu avaldanud.

Suletud uste taga käivad aga läbirääkimised veenmaks madala maksumääraga EL-i riike nagu Ungari, Iirimaa ja Eesti, mis keeldusid OECD leppega ühinemast. Lepe näeb ette ettevõtte tulumaksu miinimumi seadmist 15 protsendile.

Itaalia rahandusminister Daniele Franco, kelle riik on praegu G20 eesistuja, väljendas kindlust, et Veneetsias jõutakse poliitilise leppeni, «mis võib praegust maailma maksukorda radikaalselt muuta».

Leppest kõrvale hoidnud Euroopa riigid on sõltunud madalast maksumäärast hargmaiste firmade ligimeelitamisel ja oma majanduste ülesehitamisel.

Iirimaal, kus asuvad Facebooki, Google'i ja Apple'i EL-i peakorterid, on ettevõtte tulumaks 12 protsenti. Ungaris on see üheksa protsenti ja Eestis maksustatakse pea eranditult vaid dividendimakseid.

Nende kolme riigi toetus on aga EL-ile võtmetähtsusega, kuna miinimummäära vastuvõtmine nõuab liikmesriikide ükshäälset toetust.

Maksureformi teine osa on vähem vastuoluline ning puudutab plaani maksustada firmade kasumit seal, kus see teenitud on.

OECD plaanib uue maksurežiimi tööle saada 2023. aastaks, misjärel kaoks riikide nagu Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania digimaksud.