Euroopa Komisjon prognoosib majanduse hoogsat taastumist

Eesti SKP kasvab sel aastal eeldatavasti 4,9 protsenti eelkõige tänu piirangute kaotamisest saadud tõukele, aga ka seetõttu, et pensioni II sambast välja võetud säästud võivad ajutiselt tarbimist hoogustada.

2022. aastal peaks kasv eratarbimise ja investeeringute mõjul jääma 3,8 protsendi juurde. Selle aasta kasvuprognoos on optimistlikum, kui kevadel eeldati. Seda tänu esimese kvartali oodatust oluliselt suuremale majanduskasvule (+4,8% vs -1%), mida toetasid valitsussektori kulutused ja soodne ekspordikeskkond. Inflatsioonimäär jõuab sel aastal 2,2-protsendini peamiselt tänu kütusehindade tõusule ja teenuste kõrge inflatsiooni tõttu. 2022. aastal peaks inflatsioon veelgi suurenema.

Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ütles, et Euroopa majandus kogub taas täistuure, kuna selleks on nüüd olemas kõik eeldused.

«Tänu tõhusale strateegiale viiruse leviku tõkestamiseks ja vaktsineerimise edenemisele saime majanduse avada arvatust kiiremini. Kaubandussektor on hästi vastu pidanud ning kodumajapidamised ja ettevõtted on näidanud, et nad suudavad COVID-19 aegse eluga arvatust paremini kohaneda,» märkis ta.

«Pärast pikki piirangutekuid on tarbijate kindlustunne ja turism tõusuteel, ehkki turvalise reisimise tagamiseks tuleb alati arvestada uute viirusetüvede ohuga. Selle lootustandva prognoosi eest tuleb muu hulgas tänada õigel ajal tehtud õigeid poliitikavalikud ning selles on arvesse võetud märkimisväärset hoogu, mille taaste- ja vastupidavusrahastu lähikuudel liidu majandusele annab. Me peame hoolikalt silma peal hoidma suureneval inflatsioonil, mis on eelkõige ajendatud suuremast sise- ja välisnõudlusest. Ja nagu alati, peame arvestama meie erinevustega: mõnedes liikmesriikides jõuab majandustoodang uuesti kriisieelsele tasemele juba 2021. aasta kolmandas kvartalis, mis on suurepärane saavutus, kuid teistes ei käi see niisama kiiresti. Toetavad poliitikameetmed peavad jätkuma seni, kuni vaja, ja riigid peaksid järk-järgult üle minema diferentseeritumale eelarvepoliitikale. Kuid seni tuleb jätkata jõupingutusi Euroopa inimeste vaktsineerimiseks, et viirusetüved meist eemal hoida,» selgitas Dombrovskis.

2021. aasta suvise vaheprognoosi kohaselt peaks EL-i ja euroala majandus kasvama sel aastal 4,8 protsenti ja 2022. aastal 4,5 protsenti. Eelmise, kevadise prognoosiga võrreldes on kasvumäär 2021. aastal oluliselt kõrgem nii ELis (+0,6 protsendipunkti) kui ka euroalal (+0,5 protsendipunkti) ja 2022. aastal mõnevõrra kõrgem nende mõlema puhul (+0,1 protsendipunkti). Eelduste kohaselt saavutab reaalne SKP nii EL-is kui ka euroalal uuesti oma kriisieelse taseme 2021. aasta viimases kvartalis, see tähendab kvartal varem kui arvati kevadprognoosis.