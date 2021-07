Läänemets: rahandusminister peab selgitama tulumaksu vähendamise kava

«Järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegia näeb ette eelarve kärpimise ligi 60 miljoni euro võrra ning seda pole olnud võimalik teha teisiti, kui kärbitakse ühiskonna jaoks olulisi tegevusi alates riigikaitsest ja siseturvalisusest kuni lastele antava huvihariduseni välja. Seetõttu on oluline mõista tulumaksu vähendamise plaani tagamaid,» ütles Lauri Läänemets.

OECD riigid arutavad rahvusvaheliste ettevõtete tulumaksu reformi, et teha lõpp teenitud tulu kantimisele maksuparadiisidesse. Ettepanekut toetasid 130 riiki, Eesti koos 8 teise riigiga on esitanud oma seisukoha, mille järgi me täna välja käidud ideed ei toeta.

«Eesti tavad ja seadused näevad ette, et Euroopa Liidu tasandi otsused ja ka Eesti läbirääkimiste seisukohad saavad eelnevalt parlamendi heakskiidu, kui ministrid neid ametlikult väljendavad, sest neil on otsene mõju Eesti riigile ja inimestele. Kaasamise hea tava näeb ette et enne nii kaaluka otsuse tegemist on seda arutatud mitte ainult valitsuse tasandil vaid ka kaasatud huvigruppe,» lisas Läänemets.