Euroopa Parlament kinnitas 30 miljardit eurot transpordivõrgu investeeringuteks

Euroopa ühendamise rahastul on kolm osa, millest toetatakse transpordi-, energia- ja digiprojekte. Energiaprojektidele eraldatakse viis miljardit eurot ja digiprojektidele kaks miljardit eurot. Transpordiprojektidele on ette nähtud ligikaudu 23 miljardit eurot, mis läheb peamiselt piiriülese transpordi arendusse. Sellest omakorda 10 miljardit tuleb Ühtekuuluvusfondist ja toetus investeeritakse siiani puuduvate transpordiühenduste ehitusse. Veel 1,4 miljardit eurot lisaraha eraldatakse suurte piiriüleste raudteeprojektide lõpuleviimiseks.

Samuti muudetakse rahastu abil ELi energiavõrgud koostalitlusvõimelisemaks ja tagatakse, et rahastatavad projektid on kooskõlas ELi ja riiklike kliima- ja energiakavadega.

Parlament kiitis lisaks heaks üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) eeskirjad, mis aitavad lihtsustada mitmeid riike hõlmavate transpordiprojektide loamenetlusi ning kiirendavad seeläbi nende ehitust. Liikmesriigid peavad uute reeglite kohaselt määrama iga projekti elluviijale ühe riikliku kontakti ja tagama, et projekti käivitamiseks loa saamine ei kestaks kauem kui neli aastat.

Transpordi- ja turismikomisjoni raportöör Marian-Jean Marinescu (EPP, Rumeenia) ütles, et Euroopa ühendamise rahastu aitab ajakohastada transpordiühendusi kogu EL-is. "See aitab Euroopal vähendada CO2-heidet ning toetab üleminekut raudteeühendustele. Puuduvate transpordiühenduste ehitamine soodustab omakorda inimeste ja kaupade vaba liikumist EL-is."

Kaasraportöör transpordi- ja turismikomisjonist, Dominique Riquet (Renew, Prantsusmaa) lisas, et roheleppe eesmärkide saavutamine on võimalik ainult siis, kui me valmistame oma taristu ette nii digipöördeks ja kui ka roheüleminekuks.