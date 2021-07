Kaup 10 minutiga kätte: e-kaubandus muutub eriti kiireks ja roheliseks

DPD uuringust selgus, et nüüdseks eelistab lausa 80% Itaalia e-ostlejatest üksnes kohalikke tooteid ning ligi pooled Suurbritannia ostlejatest valivad konkurendi toote, kui see on valmis pakkuma keskkonnasäästlikumat lahendust. Sarnaseid trende tarbijate teadlikkuses ning küsimustes kaupmeestele on märgata ka Baltikumis, mida nutikamad kaupmehed ka ära kasutavad.