Läti tööandjad saavad voli vallandada ilma COVID-19 tõendita töötajaid

Tööandjatel tuleb ka tagada epidemioloogiliselt ohutu teenuste pakkumine meditsiinis, sotsiaalhooldes, hariduses, mis tähendab, et teenusepakkujal peab olema kehtiv sertifikaat, mis tõestab, et selle töötajad on vaktsineeritud COVID-19 vastu või on haigusest paranenud.