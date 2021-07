Islandi neljapäevase töönädala katsetused osutusid «ülimalt edukaks»

Aastatel 2015 kuni 2019 läbi viidud katsetuste käigus vähendati töötunde 40-lt 35-le nädalas, ilma et töötasu oleks vähenenud. Uuringud, milles osales umbes 2500 töötajat ehk rohkem kui 1 protsent Islandi töötavast elanikkonnast, näitasid, et töötajate «heaolu kasvas märkimisväärselt». Sellest ajast alates on 86 protsenti kogu Islandi töötavast elanikkonnast kas üle läinud lühemale tööajale või on neil võimalus selle üle läbirääkimisi pidada.