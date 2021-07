Tanklaomanikud kütuse hinnast: pigem on oodata jätkuvat kallinemist

Cirkle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi märkis, et toornafta hind on viimase nädalaga kasvanud taas viis protsenti ning Brenti toornafta barreli hinnatase liigub reipalt 80 dollari suunas.

«Kuna nõudlus kütusele järele on jätkuvalt suur ning maailmaturu toornafta hinnad tõusevad, siis pole kahjuks kütuse odavnemist niipea oodata. Juuli senise info pealt on pigem oodata hindade kallinemist,» lausus Sassi.

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna lisas, et tänu vaktsineerimisele ning riikide avanemisele on kogu maailmamajandus taas tuttavas normaalsuses. Inimeste liikumine on hoogsalt kasvanud ning see omakorda toonud toornafta nõudluse kasvu.