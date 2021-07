Kõikide objektide projekteerimine töös, esimene objekt on valmis, 14 objekti ehitamiseks on hanked: seitse neist on viaduktid ja seitse ökoduktid, ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas tänasel riigikogu majanduskomisjoni erakorralisel videoistungil, kus arutati Rail Balticu vahearuannet.