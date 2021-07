Uuringufirma selgitab, milliseid suuri muutusi tegi pandeemia eestimaalaste toidukaupade ostuharjumustes

Pandeemia märgid: harvem, rohkem, odavamalt

«Käesoleval aastal planeerivad oma oste koguni 75 protsenti ostjatest ehk 7 protsenti rohkem kui eelmisel aastal ning 31 protsenti küsitletutest koostavad enne kauplusse minekut ostunimekirja. Käesoleval aastal vastas 40 protsenti küsitletutest, et ostude efektiivsus on neile tähtsaim ja nad üritavad kaupluses mitte aega viita,» märkis turu-uuringufirma juht.

«Meie andmetel reageerib tuntavale hinnatõusule 55 protsenti ostjatest, valides alandatud hindadega toiduained, 41 protsenti ostab vaid esmavajalikke kaupu ja loobub luksusasjadest. Lisaks, 24 protsenti ostjaist sunnib säästmine valima odavamaid kaubamärke. Seetõttu on lühinägelik mõelda, et kulu on muutunud ostjatele ebaoluliseks. Teisalt on osa ostjaid valmis maksma kõrgemat hinda mugavuse ning kvaliteedi eest ja nad otsivad tervislikke, keskkonnasõbralikke ja ökoloogilisi toiduaineid,» sõnas Lepp.

Ostetakse immuunsust tugevdavaid toiduaineid - jõhvikaid ja küüslauku

«Pandeemiast innustatud veebipoodide tähtsus on ostjate seas kindlalt juurdunud. Eelmisel aastal kinnitas viimase kuu jooksul veebipoest ostmist 24 protsenti küsitluses osalenutest, tänavu oli neid juba 32 protsenti. Värsked puu- ja köögiviljad, piimatooted, värske leib ja muud küpsetised on see, mida tarbijad hindavad kõige enam füüsilistes kauplustes. Nüüd aga märkame, et veebipoest ostmine on muutunud sarnaseks füüsilisest kauplusest ostmisega. Tõenäoliselt püsib veebipoes tehtud ostude osakaal ka tulevikus kõrgemal tasemel kui enne pandeemia algust,» ennustab Lepp.