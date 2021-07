Tallinna lennujaama reisijate arv püstitas pandeemiaaja rekordi

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on hea meel näha reisimisvõimaluste ning nõudluse märgatavat kasvu. «Hea meel on tõdeda, et Tallinna lennujaamas käib jälle elu ning inimesed, kes on piirangute tõttu pikalt kodus pidanud olema, on taas lennureisid üles leidnud. Suurt huvi reisimise vastu kinnitavad ka lennufirmad, kes tihendavad suure nõudluse tõttu juba lennugraafikuid ning avavad ka uusi liine. Otselendude eelistamise kinnituseks võib pidada ka huvi kasvu tšarterlendude vastu, mida kasutas 21 protsenti kõigist reisijatest.»

«Alates 1. juulist on Euroopa Liidus kasutusel ühtne Covidi digitõend, mida aktsepteerivad kõik ELi liikmesriigid ning lisaks Liechtenstein, Island ja Norra. Ühtne tõend lihtsustab kindlasti reisimist ning soovitus on ennast enne reisile asumist kindlasti vaktsineerida. Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on nõustunud leevendama kehtestatud piiranguid kooskõlastatult ning hoiduma täiendavate piirangute kehtestamisest, välja arvatud juhul, kui see on rahva tervise kaitseks vajalik,» rääkis Pärgmäe ning lisas, et seetõttu on oluline tutvuda nii sihtriigi kui ka vajadusel transiitriigi nõuetega, et kindlustada võimalikult sujuv lennureis.